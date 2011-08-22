60 юнаків піднялися на Говерлу до Дня Незалежності

Львів. 22 серпня. УНІАН. З нагоди 20-ї річниці Незалежності України на Львівщині 20-21 серпня проходила акція – сходження на гору Говерлу «Молодь Львівщини за Незалежність та здоровий спосіб життя». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Акція приурочена до святкування 20-ї річниці Незалежності України. Сходження на г. Говерлу здійснюють 60 представників - лідерів молодіжних громадських організацій та молодих людей Львівщини.

На піку гори було піднято прапори – Національний жовто-блакитний та з зображенням логотипа «За здорове життя», ідею якого розробив Президент України Віктор Янукович.

Також на піку г. Говерли освятили прапор з зображенням логотипа «За здорове життя» та ікону Пресвятої Богородиці представниками УГКЦ.