Стадіон в Дрогобичі відкриють у листопаді

Львів. 22 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки у Дрогобицький район ознайомився із реконструкцією стадіону у місті Дрогобич в рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк проінспектував реконструкцію стадіону, на якій працюють у дві зміни 52 особи. Реконструкція проводиться інтенсивно із дотриманням усіх норм проектно-кошторисної документації.

У листопаді стадіон у місті Дрогобич, який буде використовуватись як тренувальна база до Євро-2012, має бути зданий у експлуатацію.