Стадіон в Дрогобичі відкриють у листопаді
09:29, 22 серпня 2011Львів
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Об’єкт готують до Євро-2012
Львів. 22 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки у Дрогобицький район ознайомився із реконструкцією стадіону у місті Дрогобич в рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Михайло Цимбалюк проінспектував реконструкцію стадіону, на якій працюють у дві зміни 52 особи. Реконструкція проводиться інтенсивно із дотриманням усіх норм проектно-кошторисної документації.
У листопаді стадіон у місті Дрогобич, який буде використовуватись як тренувальна база до Євро-2012, має бути зданий у експлуатацію.
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