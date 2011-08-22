Львівщина може прийняти чемпіонат світу з біатлону

Львів. 22 серпня. УНІАН. Львівська область має унікальні шанси у проведенні Кубка світу з біатлону та лиж у 2013 році. Про це йшлося на зустрічі голови Львівської ОДА з президентом Національного паралімпійського комітету України, Героєм України Валерієм Сушкевичем.

Темою розмови була паралімпійська база, що знаходиться в селі Верхнє Турківського району, адже Львівська облдержадміністрація активно долучилася до цього проекту.

Зокрема, голова комітету паралімпійських ігор розказав Михайлові Цимбалюку про те, що недавно базу відвідали міжнародні інспектори і дали позитивну оцінку щодо можливого проведення у 2013 році Кубка світу з біатлону та лиж. Валерій Сушкевич додав, що до кінця 2011 року заплановано відкрити дві міжнародні сертифіковані лижні траси.

Також Михайло Цимбалюк та Валерій Сушкевич обговорили питання ремонту Турківської районної лікарні, ремонту доріг у Турківському районі, оскільки станом на сьогодні кошти для району вже виділені із держбюджету.

На зустрічі також було запропоновано організувати виїзне засідання олімпійського комітету в вересні цього року на базі паралімпійського селища у Турківському районі.