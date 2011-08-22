На вулиці Винниченка у Львові обмежать рух транспорту

Львів. 22 серпня. УНІАН. У Львові, у зв’язку зі святкуванням 20-річчя Незалежності України, протягом 22, 23 та 24 серпня у період від 6.30 до 19.30 буде обмежено рух транспортних засобів через вулицю Винниченка, а саме на ділянці від вулиці Підвальної до вулиці Просвіти.

Про це УНІАН повідомили у Групі профілактичної роботи Державтоінспекції міста Львова.

Також повідомляється, що 21 і 24 серпня проїзд транспортних засобів, у тому числі громадського транспорту через центр міста буде обмежено.

Зокрема проспект Свободи буде закритий для руху транспорту. Міський громадський транспорт курсуватиме за принципом «вихідного дня».