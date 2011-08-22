На вулиці Винниченка у Львові обмежать рух транспорту
10:16, 22 серпня 2011Львів
0 0
Через День Незалежності
Львів. 22 серпня. УНІАН. У Львові, у зв’язку зі святкуванням 20-річчя Незалежності України, протягом 22, 23 та 24 серпня у період від 6.30 до 19.30 буде обмежено рух транспортних засобів через вулицю Винниченка, а саме на ділянці від вулиці Підвальної до вулиці Просвіти.
Про це УНІАН повідомили у Групі профілактичної роботи Державтоінспекції міста Львова.
Також повідомляється, що 21 і 24 серпня проїзд транспортних засобів, у тому числі громадського транспорту через центр міста буде обмежено.
Зокрема проспект Свободи буде закритий для руху транспорту. Міський громадський транспорт курсуватиме за принципом «вихідного дня».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter