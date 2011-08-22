Азаров привітав Цимбалюка з 20-річчям Незалежності

Львів. 22 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола Азаров привітав голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з 20-ю річницею незалежності України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"Шановний Михайле Михайловичу. Вітаю Вас з 20-ю річницею незалежності України. На межі тисячоліть український народ здійснив визначальний поворот у своїй історії, обравши шлях незалежності. Державну самостійність гартують мільйони працьовитих, освічених українців різних поколінь, які всім серцем вболівають за долю держави.

Переконаний, що Україна навіки утвердилася на карті світу як самобутня слов’янська країна із своєю багатовіковою історією і прекрасним майбутнім.

Спасибі за Ваш внесок у спільну справу. Зичу Вам здоров’я, родинного затишку та успіху в усіх починаннях", – йдеться у вітанні прем’єр-міністра України.

Нагадаємо, День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.