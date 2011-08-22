Експерти УЄФА перевірили львівський стадіон
Комісію очолив Марк Тіммер
Львів. 22 серпня. УНІАН. Робоча група УЄФА проінспектувала львівську євроарену. Перевіряли якість виконаних робіт голова департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марк Тіммер, менеджер УЄФА з питань управління бізнес-процесами Урс Клузер, а також інші експерти УЄФА.
Як повідомили УНІАН у ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», також у заході взяли участь представники МОК «Євро-2012 Україна» на чолі з директором Турніру Маркіяном Лубківським, а також проектна команда стадіону.
Спочатку комісія оглянула футбольне поле, побачили як будівельники встановлюють систему підігріву, основу з піску і закінчують влаштовувати щебеневу основу. Потім експерти піднялися на променаду, пройшлися вздовж павільйонів, а саме гастрономічних і санітарних кіосків, а після того попрямували на північно-західну сторону об’єкту, де на сьогодні продовжуються роботи зі встановлення металоконструкцій даху. Також робоча група побувала і в адміністративно-побутовому корпусі, оглянула президентську ложу і «скай-бокси».
По завершенні огляду об’єкту учасники заходу обговорили усі ключові питання з підготовки стадіону і надали фахові технічні консультації.
Нагадаємо, що востаннє експерти УЄФА здійснювали інспекцію львівської арени в травні цього року.