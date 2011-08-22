Експерти УЄФА перевірили львівський стадіон

Львів. 22 серпня. УНІАН. Робоча група УЄФА проінспектувала львівську євроарену. Перевіряли якість виконаних робіт голова департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марк Тіммер, менеджер УЄФА з питань управління бізнес-процесами Урс Клузер, а також інші експерти УЄФА.

Як повідомили УНІАН у ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», також у заході взяли участь представники МОК «Євро-2012 Україна» на чолі з директором Турніру Маркіяном Лубківським, а також проектна команда стадіону.

Спочатку комісія оглянула футбольне поле, побачили як будівельники встановлюють систему підігріву, основу з піску і закінчують влаштовувати щебеневу основу. Потім експерти піднялися на променаду, пройшлися вздовж павільйонів, а саме гастрономічних і санітарних кіосків, а після того попрямували на північно-західну сторону об’єкту, де на сьогодні продовжуються роботи зі встановлення металоконструкцій даху. Також робоча група побувала і в адміністративно-побутовому корпусі, оглянула президентську ложу і «скай-бокси».

По завершенні огляду об’єкту учасники заходу обговорили усі ключові питання з підготовки стадіону і надали фахові технічні консультації.

Нагадаємо, що востаннє експерти УЄФА здійснювали інспекцію львівської арени в травні цього року.