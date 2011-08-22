Цимбалюк відвідав село Тухля

Львів. 22 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 21 серпня взяв участь у святкових заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, які відбулись у с. Тухля Сколівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Михайло Цимбалюк привітав жителів славетного краю із 20-ю річницею Незалежності України і наголосив, що 2011 рік є унікальним, адже крім Дня народження держави ми святкуємо 155-річницю від дня народження Івана Франка, який у своєму творі «Захар Беркут» відобразив героїзм наших предків у боротьбі за незалежність: «Цей край повинен гордитись великими земляками українського народу».

Михайло Цимбалюк побажав гордості за свою державу та процвітання на благо України і наголосив, що Львівщина 20-ту річницю Незалежності України зустрічатиме не тільки святкуваннями та урочистими заходами, але й відкриттям нових шкіл, садочків, відремонтованими медичними закладами тощо.

Жителів с. Тухля із 20-ю річницею Незалежності України також привітав народний артист України Василь Зінкевич.