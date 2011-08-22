Цимбалюк вручив паспорти 16-річним юнакам та дівчатам

Львів. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистому врученні паспортів шістнадцятирічним юнакам та дівчатам Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

32 юнаків та дівчат Львівщини, яким на сьогодні виповнилося 16 років – переможці предметних олімпіад, творчих конкурсів та спортивних змагань в урочистій обстановці отримали паспорти від перших осіб області.

Михайло Цимбалюк, звертаючись до юних громадян України, зазначив: «Це дуже почесно, що паспорти громадян України ви отримуєте саме напередодні святкування 20-ї річниці Незалежності України. У зв’язку з отриманням паспорта у вас з’явилося більше прав, але одночасно з’явилося більше обов’язків".

Окрім цього, голова Львівської ОДА відзначив: «Отримуючи паспорт, ви маєте гордитися званням громадянина України».