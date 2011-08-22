Водій «Ауді Q7» збив школярку

Львів. 22 серпня. УНІАН. 20 серпня на автодорозі сполученням Львів-Тернопіль у межах села Куровичі Золочівського району 39-річний водій автомобіля «Ауді Q7» збив 13-річну жительку села Туркотин Золочівського району, ученицю 8-го класу. Про це УНІАН прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок автонаїзду дівчинка-пішохід отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелому кісток тазу.



Водій та пасажир автомобіля «Ауді Q7», 23-річний житель міста Тернопіль, вчитель середньої загальноосвітньої школи, тілесних ушкоджень у цій ДТП не отримали. У водія було взято кров на етанол.

Ведеться слідство за фактом даної ДТП.