Мешканку Сокальського району привітали зі ювілеєм

Подарували цінні подарунки

Львів. 22 серпня. УНІАН. 19 серпня в.о. начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Іван Сорока від імені Президента України Віктора Януковича та губернатора Михайла Цимбалюка привітав із 100-річним ювілеєм мешканку міста Соснівки Сокальського району Белей Катерину Михайлівну. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Іван Сорока побажав ювілярці міцного здоров’я та вручив Вітальну грамоту та цінні подарунки.

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