На Львівщині завтра дощитиме

Львів. 22 серпня. УНІАН. У Львівській області завтра хмарно з проясненнями, весь день дощитиме, можливі грози. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі від +17 до +20 градусів, удень – до +25. Вітер змінний, в основному північно-західний, 5-10 м/с. Окрім цього, на цьому тижні прогнозується мінлива хмарність, на всій території регіону – грозові дощі.

За інформацією синоптиків, завтра в західних областях очікується хмарна дощова погода, часом грози. Температура повітря знизиться вночі до +16...+19 градусів, удень – до +25...+29. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Карпатах хмарна погода з проясненнями, місцями можливі дощі. Температура повітря вночі від +14 до +16, вдень до +27 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.