Львівська міліція заговорила англійською

Львів. 22 серпня. УНІАН. Львівська міліція розповідає про підготовку до Євро-2012 тепер вже і англійською мовою.

Офіційний сайт ГУ МВС України у Львівській області у липні запустив польську версію сайту, а сьогодні – англійську версію.

На головній сторінці сайту розміщені новини на тему підготовки львівських міліціонерів до Євро-2012.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, польська та англійська версії будуть оновлюватися регулярно і у планах – розширення їх тематики.