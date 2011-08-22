Львівська міліція заговорила англійською

18:47, 22 серпня 2011
Львів
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Готується до Євро-2012

Львів. 22 серпня. УНІАН. Львівська міліція розповідає про підготовку до Євро-2012 тепер вже і  англійською мовою.

Офіційний сайт ГУ МВС України у Львівській області у липні  запустив польську версію сайту, а сьогодні – англійську версію.

На головній сторінці сайту розміщені новини на тему підготовки львівських міліціонерів до Євро-2012.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, польська та англійська  версії будуть оновлюватися регулярно і у планах – розширення їх тематики.

 

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