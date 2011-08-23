У Львові вшанували пам'ять загиблих працівників міліції

Львів. 23 серпня. УНІАН. 22 серпня у Львові вшанували пам'ять працівників міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків. Вшанування розпочалося покладанням квітів до монументу загиблим правоохоронцям. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Вшанували пам'ять померлих під час жалобної панахиди, що відбулась у каплиці Львівського державного університету внутрішніх справ України.

Після цього для родин загиблих працівників міліції влаштували поминальний обід.

Керівник міліції Львівщини генерал-майор Богдан Щур зазначив: «Ті, хто загинув у боротьбі зі злочинністю – це справжні герої. І наш святий обов’язок – пам’ятати про них, шанувати цих мужніх людей».

Окрім цього, Богдан Щур вручив сім’ям загиблих грошову допомогу.

На сьогодні під опікою Головного управління міліції Львівської області – 19 родин загиблих правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні відзначається День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов’язків.

За роки незалежності України під час виконання професійних обов’язків загинуло близько тисячі правоохоронців.

Правоохоронці щорічно відзначають дату вшанування працівників міліції, які загинули при виконання своїх службових обов’язків.