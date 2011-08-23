Офіційний курс валют на 23 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 23 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1500 (на 22 серпня – 797.1500). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1148.9323 (на 22 серпня – 1146.7003) 10 RUB – 2.7248 (на 22 серпня – 2.7234) 100 PLN – 274.6671 (на 22 серпня – 274.8299).

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