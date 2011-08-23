До 20-річчя Незалежності України молодь Львівщини зійшла на Говерлу

Львів. 23 серпня. УНІАН. 20-21 серпня відбулася акція «Молодь Львівщини за Незалежність та Здоровий спосіб життя», приурочена до святкування 20-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило управління у справах сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації.

Прапор з зображенням логотипу «За здорове життя» було освячено 20 серпня 2011 року на горі Говерлі представниками УГКЦ, які здійснювали символічне сходження.

Передача прапора від святих отців до представників молоді Львівщини відбулась у с. Заросляк Івано-Франківської області.

Вдруге прапор з зображенням логотипа «За здорове життя» розроблений з ініціативи Президента України Віктора Януковича замайорів на найвищій горі України 21 серпня 2011 року.