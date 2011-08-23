Янукович: Синьо-жовтий прапор об'єднує нас

Львів. 23 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович звернувся до українців з нагоди Дня державного Прапора. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Під синьо-жовтими знаменами український народ утверджував віковічну мрію про свободу, державність та соборність. Саме цей стяг 20 років тому було внесено до сесійної зали Верховної Ради, що символізувало початок нової сторінки в нашій історії - утвердження новітньої української державності.

Державний Прапор України є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Під ним ми будуємо країну, засновану на демократичних цінностях, досягаємо суспільних, мистецьких і спортивних звершень, перемагаємо на міжнародних конкурсах та змаганнях. Мить, коли піднімається Державний Прапор України, - це момент піднесення, який сповнює серця гордістю. Синьо-жовтий прапор є тим об'єднуючим символом, що незалежно від національності, мови спілкування, віри чи конфесії гуртує нас в одне ціле - український народ.

Ми повинні оберігати та шанувати Державний Прапор України як національну святиню. Це наш конституційний і громадянський обов'язок.

Будьмо ж єдині під Державним Прапором України задля процвітання та могутності нашої держави», – йдеться у зверненні Віктора Януковича.