У Львові урочисто підняли Державний прапор України

Львів. 23 серпня. УНІАН. Навпроти будівель Львівської обласної ради та обласної державної адміністрації 23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного прапора України, участь у якій взяли ровесники Незалежності, котрі пройшлись пішою ходою центральними вулицями Львова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь в урочистому піднятті Державного прапора України взяли заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин, заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький, заступник голови Львівської ОДА – керівник апарату Ольга Гузар, голова Львівської облради Олег Панькевич, перший заступник голови Львівської облради Петро Колодій, заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак та заступник Львівського міського голови Володимир Шевчук.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин наголосив, що має високу честь від імені органів державної влади привітати усіх із Днем Державного прапора України. В першу чергу, за його словами, потрібно схилити голову перед мільйонами людей, які втратили своє життя та здоров’я на війнах та у таборах.

Іван Стефанишин також подякував усім присутнім, хто своєю працею робить внесок у розбудову Незалежності України, особливо молоді, якій випала доля розбудовувати нашу державу.

Від імені голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка ровесникам Незалежності України вручили цінні подарунки.