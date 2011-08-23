На День Незалежності «Західенерго» подарувало Бурштину басейн

Львів. 23 серпня. УНІАН. До 20-ї річниці Незалежності України у місті Бурштин Івано-Франківської області завершилась реконструкція та відновлення роботи басейну «Дельфін». ПАТ «Західенерго» разом із своїм акціонером компанією ДТЕК свого часу прийняли рішення про необхідність відновлення роботи цього спортивного об’єкту заради громади міста і по завершенню усіх необхідних робіт – басейн «Дельфін» буде подаровано мешканцям Бурштина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Західенерго», ремонт та облаштування басейну відбулися в рамках Декларації соціального партнерства ДТЕК, яка була підписана з містом Бурштин 26 квітня 2011 року у Львові. З того часу розпочалась реалізація співпраці з громадами міст та селищ, де живуть і працюють співробітники «Західенерго», а саме Бурштинської ТЕС.

Понад три роки басейн «Дельфін» не працював через відсутність коштів. Хоча, свого часу, басейн регулярно відвідувало понад 300 дітей та мешканців міста. Деякі з них професійно займались плаванням та виступали на всеукраїнських змаганнях.