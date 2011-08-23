ЛАЗ передав Македонії 80 автобусів

Львів. 23 серпня. УНІАН. Холдинг ЛАЗ успішно завершив виконання замовлення на виготовлення 80 автобусів для Республіки Македонія. 18 серпня цього року він відправив до республіки останню партію машин марки А 183. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ЛАЗу.

Продукція ЛАЗу була придбана урядом Республіки Македонія в рамках тендерної угоди, підписаної в 2010 році з метою транспортного обслуговування столиці – міста Скоп’є. Всі автобуси були виготовлені ЛАЗом у відповідні терміни та успішно обслуговують пасажирів македонської столиці.

Автобуси львівського виробництва, які курсують у Скоп’є, не поступаються європейським виробникам. Вони сертифіковані на відповідність стандарту Євро-4, оснащені клімат-контролем пасажирського салону і кабіни водія, двигуном DEUTZ, шасі «ZF» (автоматична коробка передач, передня вісь, задній міст, рульовий механізм), цифровим тахометром, спеціальним устаткуванням – регульованим пандусом для інвалідних і дитячих колясок та іншими новинками.

Один автобус ЛАЗу вміщає до ста пасажирі. Зокрема, 69 стоячих місць та 31 місць для сидіння. У них встановлена система обілечування пасажирів та вмонтовані камери спостереження.

Представники балканської країни залишилися задоволеними співпрацею із «Львівським автобусним заводом». Вони відзначили високий рівень та якість продукції ЛАЗу, та подякували голові спостережної ради холдингу ЛАЗ Ігорю Чуркіну за успішне виконання замовлення. Сторони також сподіваються, що наступним кроком у співпраці Македонії і ЛАЗу буде робота над виготовленням і постачанням тролейбусів.

Нагадаємо у 2010 році холдинг ЛАЗ став переможцем у тендері на поставку у Республіку Македонія 80-ти міських автобусів із низькою посадкою підлоги довжиною 12-метрів. На першому етапі брали участь 24 компанії – виробники автобусів. Серед них – відомі світові бренди та китайські виробники.

У другому етапі, за результатами розгляду найкращої ціни, якості і комплектації автобусів, програми сервісного обслуговування техніки, досвіду виробництва і «стажу» торгової марки на ринку переможцем було оголошено компанію ЛАЗ.