Янукович: Ми будуємо демократичну, правову державу

Київ. 23 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович переконаний, що в Україні існує широкий консенсус відносно бачення розвитку держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у палаці «Україна» на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

«Сьогодні я з упевненістю стверджую: в Україні є широкий консенсус щодо того, яку країну ми творимо разом. Це сучасна, демократична, правова, високотехнологічна і розвинена держава, яка є невід’ємною складовою європейського цивілізаційного простору. І ця мета об`єднує усіх українців, незалежно від політичних уподобань чи віри», - наголосив В.Янукович.

На його переконання, шлях її досягнення безальтернативний - це реформи і глибока модернізація країни.

Він переконаний, що вже найближчим часом Україна буде у європейській спільноті й увійде до кола розвинених країн.

«На шляху до цієї мети маємо вирішити низку стратегічних завдань, від яких великою мірою залежить майбутнє України», - сказав Президент.