Львівські митники зібрали до Держбюджету 2,5 млрд. грн.

Львів. 23 серпня. УНІАН. З початку року Львівська митниця перерахувала до Державного бюджету податків та зборів на 2 млрд. 531 млн. грн. про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначено в повідомлені, порівняно з відповідним періодом 2010 року надходження збільшилися на 591,2 млн. грн., або на 30,5%.

Середньоденні надходження 2011 року становлять 16,1 млн. грн., що на 30,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У серпні до держбюджету перераховано 349,5 млн. грн., що на 114,9 млн. грн. (або на 49%) більше, ніж у відповідному періоді серпня 2010 року і на 20,9 млн. грн. (або на 6,4%) більше, ніж в аналогічному періоді липня 2011 року.