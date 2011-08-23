Львівські паралімпійці отримали стипендії від Януковича

Львів. 23 серпня. УНІАН. Віктор Янукович призначив стипендії Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів у Львівській області. Відповідний Указ Президент підписав 23 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Стипендії присвоєно Роману Павлику – чемпіону світу 2011 року з легкої атлетики (Львівська обл.), у розмірі 12 тис. грн. Андрію Колеснікову особистому тренеру срібного призера чемпіонату світу 2010 року з фехтування на візках Дацка А.В. (Львівська обл.), у розмірі 9 тис. грн., Антону Дацку – срібному призеру чемпіонату світу 2010 року з фехтування на візках (Львівська обл.), у розмірі 9 тис. грн., Андрію Демчуку – бронзовому призеру чемпіонату світу 2010 року з фехтування на візках (Львівська обл.), у розмірі 7 тис. грн., та Орисі Ільчиній – срібній призерці чемпіонату світу 2011 року з легкої атлетики (Львівська обл.), у розмірі 9 тис. грн.