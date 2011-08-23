У Львові на хабарі впіймали лікаря-нарколога

Львів. 23 серпня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, лікаря-нарколога Львівського обласного державного клінічного наркологічного диспансеру.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в результаті отриманої інформації викрили лікаря-нарколога Львівського обласного наркологічного диспансеру, який вимагав і одержав хабар від мешканця Львова за складання висновку щодо результатів медичного огляду.

Лікар-нарколог вимагав 1000 гривень за складання висновку згідно якого громадянин, від якого він вимагав хабар, не перебуває у стані алкогольного сп’яніння, хоча в дійсності, за результатами обстеження, вміст алкоголю в його крові становив 0,36 проміле.

Лікаря-нарколога було затримано «на гарячому» під час отримання хабара на робочому місці.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 368 КК України.

Проводяться заходи з метою встановлення інших фактів вимагання чи одержання хабарів даним посадовцем за сприяння у вирішенні аналогічних питань.