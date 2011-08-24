Офіційний курс валют на 24 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 24 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1500 (на 23 серпня – 797.1500). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1152.8383 (на 23 серпня – 1148.9323) 10 RUB – 2.7531 (на 23 серпня – 2.7248) 100 PLN – 277.7991 (на 23 серпня – 274.6671).

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