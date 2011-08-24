Цимбалюк привітав мешканців Львівщини із Днем Незалежності

Львів. 24 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав мешканців області із 20-ою річницею Незалежності України.

«Дорогі краяни. Прийміть найщиріші вітання з нагоди 20-ої річниці Незалежності України. Ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас - випробовуванням на зрілість, на самоповагу, на толерантність. Впевнений, що працелюбність та мудрість нашого народу є запорукою добробуту у нашій країні.

Сьогодні ми впевнено стверджуємо: Українська держава відбулася, стала визнаною. За 20 років нами пройдено шлях, на який іншим державам потрібно було не одне десятиліття, а то й століття.

Нехай це свято надихає всіх нас на нові звершення, нові добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.

Бажаю Вам наснаги, здоров’я, сил, здійснення усіх задумів», – йдеться у привітанні голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 20 років своєї незалежності. 24 серпня 1991 року, на п'ятий день після невдалого путчу ГКЧП, Верховна рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.