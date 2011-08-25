На Львівщині сьогодні грози, град

Львів. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через грози та град оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

В області буде мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 13 – 18º тепла, вдень 26 – 31º тепла.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 серпня, на території Сколівського району внаслідок короткочасних опадів у вигляді великого граду (діаметром 3-5 см) було частково пошкоджено шиферне покриття і скло окремих житлових будинків і об’єктів соціальної сфери у трьох населених пунктах (с. Крушельниця, с. Підгородці, с. Урич). За попередньою інформацією, всього було пошкоджено дахи 372 будівель, з них 365 житлових будинків та 7 об’єктів соціальної сфери.