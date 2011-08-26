ДАІ Львова шукає водія, який збив 7-річного хлопчика

Львів. 26 серпня. УНІАН. 25 серпня у Львові на вулиці Любінській, 97 невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 7-річного львів’янина, після чого з місця аварії втік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Лікарі діагностували дитині забійні садна спини, попереково-крижової ділянки, ліктєвих суглобів.

ДАІ Львова закликає свідків ДТП зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.