Цимбалюк ознайомився із ремонтом дороги Львів-Краковець

Львів. 27 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 27 серпня у рамках поїздки у Яворівський район ознайомився із ходом будівництва та реконструкції автомобільної дороги державного значення М-10 «Львів-Краковець».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Львівській ОДА, Михайло Цимбалюк ознайомився із завершеним будівництвом частини дороги на відрізку від Львова до Новояворівська. Голова ОДА залишився задоволений якістю виконання робіт, проте звернув увагу на окремі недоліки, які доручив усунути.

Михайло Цимбалюк доручив належно завершити благоустрій узбіч автомобільної дороги, облаштувати зупинки для маршрутів загального користування та стоянки для авто подорожуючих. Також голова доручив облаштувати належні санітарні умови для відпочинку.

Голова облдержадміністрації також повідомив, що наступного тижня відбудеться виїзна робоча нарада щодо реконструкції та будівництва доріг області поближче до кордону із Польщею.