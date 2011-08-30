Цимбалюк офіційно представив свого першого заступника

Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 30 серпня представив першого заступника голови облдержадміністрації Богдана Петрушака. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Представлення відбулось за участі заступників голови облдержадміністрації, начальників головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації.

Михайло Цимбалюк привітав Богдана Петрушака із вступом на посаду і побажав плідної праці на благо регіону та держави в цілому.