Цимбалюк офіційно представив свого першого заступника
12:38, 30 серпня 2011Львів
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Побажав плідної праці
Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 30 серпня представив першого заступника голови облдержадміністрації Богдана Петрушака. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Представлення відбулось за участі заступників голови облдержадміністрації, начальників головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації.
Михайло Цимбалюк привітав Богдана Петрушака із вступом на посаду і побажав плідної праці на благо регіону та держави в цілому.
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