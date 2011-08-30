За добу на Львівщині горіло два авто

Львів. 30 серпня. УНІАН. У Львівській області за минулу добу згоріло два легкових автомобіля. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області.

Зокрема у м. Яворів на вул. Ів. Хрестителя, 78, загорівся в автомобілі «Volkswagen Golf». Вогнем знищено відсік двигуна, капот передні крила, панель. Причина пожежі – коротке замикання в електромережі автомобіля.

Також в м. Турка на вул. Шухевича, 6 горів автомобіль «Нива». Вогнем знищено акумулятор, електропроводку, пошкоджено капот.

«Причина пожежі – коротке замикання акумулятора», – йдеться в повідомлені.