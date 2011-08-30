За добу на Львівщині горіло два авто
18:21, 30 серпня 2011Львів
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Горіли Volkswagen та “Нива”
Львів. 30 серпня. УНІАН. У Львівській області за минулу добу згоріло два легкових автомобіля. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області.
Зокрема у м. Яворів на вул. Ів. Хрестителя, 78, загорівся в автомобілі «Volkswagen Golf». Вогнем знищено відсік двигуна, капот передні крила, панель. Причина пожежі – коротке замикання в електромережі автомобіля.
Також в м. Турка на вул. Шухевича, 6 горів автомобіль «Нива». Вогнем знищено акумулятор, електропроводку, пошкоджено капот.
«Причина пожежі – коротке замикання акумулятора», – йдеться в повідомлені.
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