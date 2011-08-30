Злітно-посадкову смугу аеропорту “Львів” відкриють 25 грудня

Львів. 30 серпня. УНІАН. Злітно-посадкова смуга ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» буде відкрита 25 грудня цього року. Про це на брифінгу журналістам повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков під час перебування у Львові.

Він також додав, що термінал буде відкритий дещо раніше ніж 25 грудня та наголосив, що зараз проводиться велика підготовка та тренування персоналу, який буде працювати в новому терміналі аеропорту «Львів».

Під час оглядин будівництва нового терміналу, Борис Колесніков поспілкувався із молодими людьми, які є претендентами на роботу в аеровокзалі: «З вами зустрічають та покидають Україну, і 90% вражень від нашої держави залежить саме від вас», – сказав Борис Колесніков і додав, що Міжнародний аеропорт «Львів» запрацює на повну потужність вже до кінця березня 2012 року.