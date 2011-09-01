Цимбалюк привітав багатодітну сім’ю із початком навчального року

Львів. 1 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час поїздки у Сколівський район відвідав багатодітну родину сім’ї Сучка Ігоря Івановича у селі Крушельниця.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, М.Цимбалюк привітав дітей із початком нового навчального року та передав подарунки – шкільне приладдя для дітей та мікрохвильову піч для батьків.

Михайло Цимбалюк також доручив голові Сколівської райдержадміністрації підготувати усю необхідну документацію на проведення капітальної реконструкції дороги до с. Крушельниця.