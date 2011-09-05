Цимбалюк офіційно представив голову Яворівської РДА

Львів. 5 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, 5 вересня, під час робочої поїздки в Яворівський район офіційно представив голову Яворівської районної державної адміністрації Миколу Романюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Представляючи голову Яворівської РДА, Михайло Цимбалюк зазначив: «Однією з особливостей Яворівського району є те, що він межує з Євросоюзом. Для вболівальників і туристів, які приїдуть на Чемпіонат Європи Євро-2012 - це перший район України, який буде їх зустрічати, тому що тут знаходиться один з найбільших митних переходів – Краковець. Тому нам потрібно зробити все можливе, аби у гостей від України склалися тільки позитивні враження. Зараз освоюються виділені кошти на реконструкцію доріг, основна частина ремонту доріг відбудеться цього року, решту – весною 2012 р.» - сказав М.Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА зазначив, що одне з проблемних питань району залишається питання екології та додав, що чекає пропозиції від нового голови щодо відселення людей підприємства «Сірка».