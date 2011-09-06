Європейські Дні добросусідства відвідало 12 тис. осіб

Львів. 6 вересня. УНІАН. 3-4 вересня в смт Нижанковичі Старосамбірського району відбулися Європейські дні добросусідства «Кордон – 480». Захід відвідав перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Петрушак.

Організаторами заходу виступили Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Старосамбірська р1айдержадміністрація, Старосамбірська районна рада, Нижанковицька селищна рада.

Мета заходу – сприяння розвитку добросусідських зв’язків в дусі європейської інтеграції, дотримуючись при цьому своєї культурної різноманітності; розвиток транскордонної співпраці різних структур культурного, соціального та економічного життя; розширення співпраці державних органів, громадських та культурних організацій по обидві сторони кордону; поглиблення взаємодовіри, яка є передумовою ефективної співпраці понад кордонами; відбудова та підтримка культурних зв’язків, спільної духовної спадщини; подолання існуючих стереотипів та здійснення промоції прикордонних регіонів.



У рамках заходів у м. Перемишль (РП) відбувся Форум транскордонної співпраці в рамках Європейських Днів добросусідства "Кордон 480", організатором якого виступили Львівська облдержадміністрація, Уряд Маршалківський Підкарпатського воєводства (РП), АОМС "Єврорегіон Карпати – Україна". На Форумі були обговорені питання перспектив розвитку добросусідських відносин, а також транскордонної співпраці в українсько-польському прикордонному регіоні та передумов інтеграції України до Європейського Союзу, українсько-польських стосунків та викликів, що ставить майбутнє десятиліття перед співпрацею України з ЄС Парламенту.

Також відбувся збір підписів за відкриття прикордонного переходу "Нижанковичі-Мальговичі", виставка народних промислів та ремесел, концерт українських та польських гуртів.

Участь у святкуванні Європейських Днів добросусідства «Кордон-480» взяли біля 12 тис. осіб. 4 вересня 2011 року на святкуванні одночасно були присутні біля 6 тис. осіб.



Особовим складом Мостиського прикордонного загону та Львівської митниці 3-4 вересня було забезпечено пропуск через державний кордон всього 7 061громадян, з них: з Польщі в Україну – 3548 осіб; з України в Польщу – 3513 осіб.

До охорони громадського порядку було залучено: прикордонників – 100 осіб (одночасно – 50); правоохоронних органів – 130 осіб.