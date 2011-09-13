Офіційний курс валют на 13 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 13 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2300 (на 12 вересня – 797.2300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1088.6973 (на 12 вересня – 1101.5327) 10 RUB – 2.6308 (на 12 вересня – 2.6851) 100 PLN – 251.8267 (на 12 вересня – 255.9739).

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