На час Форуму у Львові змінять рух транспорту

Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львові в зв’язку із проведенням Форуму видавців буде змінено рух транспорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Під час Форуму видавців з метою впорядкування дорожнього руху у центральній частині міста, зокрема, на вулицях Коперника, Стефаника та Словацького, буде змінено схему руху громадського транспорту.



Так, упродовж 16-19 вересня буде дозволено виїзд з вулиці Коперника по трамвайній колії, яка прокладена між середньою школою №9 та Головпоштамтом (трамвайний вокзал) на вулицю Дорошенка і подальший рух по вказаній вулиці до проспекту Свободи (для автобусних маршрутів №№ 14, 16, 83, 95).



Напрям руху автобусних маршрутів №№ 29,29а, 50, 53, 75, 97 та увесь транспорт буде проходити через вулицю Стефаника до проспекту Шевченка.



Також задля здійснення організаційних питань буде дозволено тимчасово зупинятися транспортним засобам, які залучені до обслуговування Форуму для вивантаження продукції на вулиці Коперника.



Починаючи з 14 вересня і до закінчення заходів, патрулі ДПС відділу ДАІ Львова буде скеровано для регулювання дорожнього руху у ручному режимі.



«Прохання до водіїв, у зв’язку з проведенням відповідних заходів, не в’їжджати у центральну частину міста без нагальної потреби, оскільки вулиці центральної частини міста будуть завантажені», – зазначають в ДАІ.