Штаб-квартира УЄФА на час Євро-2012 буде у Львові

Львів. 13 вересня. УНІАН. Львівський готель «Леополіс», який другий рік поспіль визнано найкращим в Україні, виборов право стати штаб-квартирою УЄФА під час підготовки та проведення Євро-2012.

Про це на прес-конференції в понеділок повідомив генеральний директор готелю «Леополіс» Удо Хайне, повідомили УНІАН у прес-службі готелю «Леополіс».

За його словами, цього року «Леополіс» переміг відразу у двох номінаціях «Ukraine’s Leading Hotel» та «Ukraine’s Leading Business Hotel» найпрестижнішого світового конкурсу World Travel Awards. Найвищу у світі туристичну нагороду львівському готелю вручили під час Вісімнадцятої європейської академії, що пройшла у Туреччині, у готелі Cornelia Diamond Golf Resort & Spa.

Як розповів У.Хайне, упродовж року 213 тисяч експертів туризму віддали свої голоси за номіновані готелі, туристичні фірми, транспортні компанії у 160 країнах світу і визначили найкращих на кожному із континентів. У європейському конкурсі у 2011 році за нагороду боролося більш як 500 організацій із 47 країн у 125 категоріях.

У номінації «Ukraine's Leading Hotel 2011» конкурентами п’ятизіркового «Леополісу» стали такі престижні українські готелі як Donbass Palace Hotel, Opera Hotel, Premier Palace Hotel та Radisson Blu Hotel Kiev.

Нагороду «Ukraine's Leading Business Hotel 2011» виборювали Donbass Palace Hotel, Hotel Otrada, Hyatt Regency Kiev, Premier Palace Hotel та Radisson Blu Hotel Kiev.

«Ці нагороди є свідченням серйозного визнання у світі, а також хорошим маркетинговим інструментом для зміцнення та розвитку бренду готелю «Леополіс». Це допоможе нам у формуванні позитивного іміджу на світовому туристичному ринку не лише нашого готелю, а й міста Львова загалом», - вважає генеральний директор готелю.

За його словами, перемогу львівський готель здобув насамперед завдяки висококласному сервісу та професіоналізму.

«Головна родзинка нашого готелю – це затишна атмосфера, яку створює вишуканий дизайн та індивідуальна комунікація до кожного гостя, чого практично неможливо досягнути у великих готелях. Також невід’ємною частиною нашого успіху є команда «Леополісу», яка своїм професіоналізмом та відданістю роботі створює ту саму атмосферу гостинності», - зазначив У.Хайне.

Крім того, повідомив гендиректор готелю, «Леополіс» виборов право стати штаб-квартирою УЄФА під час підготовки та проведення Євро 2012.

«Ми можемо офіційно заявити, що являємось регіональною штаб квартирою УЄФА на час підготовки та проведення Євро-2012», - заявив У.Хайне.

Він розповів, що наприкінці року керівництво «Леополісу» планує збільшити номерний фонд готелю до 74 номерів. Попри те, що рівень номерів цього львівського готелю відповідає п'ятизірковому статусу вже сьогодні, щоб отримати п'яту зірку, заклад додасть до свого фонду відпочинкову та розважальні зони - СПА-центр, фітнес-зал, два конференц-зали, ресторан та коктейль-бар. Усе це має з'явитися у другій та третій черзі будівництва, в будинках під №14 та 16 на вул. Шевській. На реконструкцію об'єктів ПАТ "Європейський дім" готовий вкласти близько 70 млн. грн.

Із завершенням будівництва «Леополіс» зробить свій внесок у виконання вимог Європейської футбольної федерації - наявність у Львові 2,5 тис. номерів у чотири- та п'ятизіркових готелях для футбольних функціонерів, та ще 15 тис. місць для вболівальників.

World Travel Awards заснували у Лондоні у 1993 році, щоб знаходити і відзначати найкращі організації туристичної індустрії в усьому світі. Цю нагороду прирівнюють до «Оскара» у кіноіндустрії. Готель «Леополіс» вперше отримав нагороду World Travel Awards у номінації "Найкращий готель України" у 2010 році.