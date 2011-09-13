На Львівщині п’яний молодик “гуляв” по вулиці з рушницею

Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння мандрував вулицею з рушницею. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Інцидент стався в одному із сіл Самбірського району. Встановлено, що 25-річний чоловік, який будучи в нетверезому стані ходив з рушницею по вулиці, яку незаконно зберігав в своєму автомобілі "ВАЗ 2102", у якій знаходились два патрони калібру 16 мм.

За інформацією правоохоронців, у молодика не було жодних документів на зберігання рушниці.

Ведеться слідство.