На Львівщині п’яний молодик “гуляв” по вулиці з рушницею
12:53, 13 вересня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння мандрував вулицею з рушницею. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Інцидент стався в одному із сіл Самбірського району. Встановлено, що 25-річний чоловік, який будучи в нетверезому стані ходив з рушницею по вулиці, яку незаконно зберігав в своєму автомобілі "ВАЗ 2102", у якій знаходились два патрони калібру 16 мм.
За інформацією правоохоронців, у молодика не було жодних документів на зберігання рушниці.
Ведеться слідство.
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