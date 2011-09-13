Посол України в Бельгії подякував Цимбалюку за підтримку

Львів. 13 вересня. УНІАН. Посол України в Бельгії Ігор Долгов висловив подяку Михайлові Цимбалюку за підтримку протокольного заходу з нагоди 20-ї річниці Незалежності України у Брюсселі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Хотів би ще раз сердечно подякувати Вам за підтримку організованого Посольством України в Королівстві Бельгія, Представництвом України при ЄС та Місією України при НАТО урочистого протокольного заходу, що відбувся 7 вересня у міській ратуші м. Брюссель з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Привітати Українську державу прийшли представники федеральних та регіональних органів влади Бельгії, дипломатичного корпусу, європейських інституцій, НАТО.

Серед численних гостей були представники української діаспори, ділових, культурно-мистецьких та релігійних кіл, громадських організацій та ЗМІ»- йдеться у подяці Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія.

Нагадаємо, 7 вересня у готичному залі міської ратуші м. Брюссель Посольством України в Королівстві Бельгія, представництвом України при ЄС та Місією України при НАТО проведено урочистий протокольний захід з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.



В рамках урочистого заходу відбувся концерт відомого українського колективу «Піккардійська терція», що з захопленням був сприйнятий публікою.