30-річна жінка на Львівщині отруїлася грибами
14:42, 13 вересня 2011Львів
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Потерпіла в реанімації
Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львівській області в реанімаційне відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом – отруєння грибами госпіталізували 30-річну жінку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.
Потерпіла, мешканка с. Корналовичі Самбірського району.
Водночас, за повідомленням обласного правління МНС, на Львівщині з початку року на зареєстровано 5 випадків отруєння грибами, з них 1 дитина.
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