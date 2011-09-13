30-річна жінка на Львівщині отруїлася грибами

Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львівській області в реанімаційне відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом – отруєння грибами госпіталізували 30-річну жінку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Потерпіла, мешканка с. Корналовичі Самбірського району.

Водночас, за повідомленням обласного правління МНС, на Львівщині з початку року на зареєстровано 5 випадків отруєння грибами, з них 1 дитина.