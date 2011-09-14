Цимбалюк нагородив матерів-героїнь Бродівщини

Львів. 14 вересня. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки у Бродівський район, нагородив матерів-героїнь Бродівщини та вручив відзнаки Президента України – ювілейні медалі «20 років Незалежності України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перед врученням нагороди «Мати-героїня», Михайло Цимбалюк привітав усіх матерів: «Дякую Вам за материнську мудрість, за всі недоспані ночі, виховуючи своїх дітей. Хочу побажати Вам справжньої жіночої долі, щоб діти приносили тільки радість, а держава нехай гідно обдаровує Вас за таку тяжку працю – працю материнства» - зазначив М.Цимбалюк.