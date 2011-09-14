На Львівщині судитимуть трьох автокрадіїв

Львів. 14 вересня. УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно трьох членів організованої злочинної групи, які викрадали авто. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Досудовим слідством, яке проводило СУ ГУ МВС України у Львівській області встановлено, що згаданими особами впродовж 2009 – 2011 років вчинено 11 злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами громадян на територіях Бродівського, Трускавецького, Бориславського, Стрийського районів області та м.Львова, якими спричинено потерпілим матеріальної шкоди на 3,3 млн грн. При цьому, обвинуваченими викрадено особисте майно власників транспортних засобів із належних їм автомобілів на 39 тис. грн.

Діяльність організованої групи припинена співробітниками УКР ГУ МВС України у Львівській області.

На даний час, кримінальну справу за обвинуваченням згаданих осіб за ч.5 ст. 185, ч.3 ст. 289 КК України (крадіжка, вчинена організованою злочинною групою; незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою злочинною групою) скеровано до суду.

Всім учасникам організованої злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Державне обвинувачення у справі здійснюється прокуратурою Львівської області.

Кримінальним кодексом України за вчинення вказаних вище злочинів, передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з конфіскацією майна.