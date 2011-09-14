Проведено моніторинг якості висвітлення інформації для туристів

Львів. 14 вересня. УНІАН. Управління розвитку туризму та рекреації Львівської ОДА провело моніторинг якості висвітлення інформації про розвиток туризму та рекреації на території області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Моніторинг проводився з метою забезпечення потенційних туристів оперативною та достовірною інформацією з офіційних джерел, активізації розвитку туристично-рекреаційної сфери та покращення рівня наповнення офіційних інтернет-сторінок РДА.

Під час проведення моніторингу виявлено, що на сьогодні у двох районних державних адміністраціях створені туристичні сайти, 10 РДА розмістили на своїх офіційних інтернет - сторінках розділи «Туризм та рекреація», а ще 8 планують відкрити таку рубрику.

Серед основних проблем функціонування сучасних он-лайн ресурсів є відсутність достовірної інформації про об’єкти туристичної інфраструктури, що розташовані в районах, унікальні пам’ятки архітектури, туристично-привабливі місця, рекреаційні можливості територій тощо.

За результатами проведеної роботи управлінням розвитку туризму та курортів ОДА були надані методичні рекомендації та пропозиції щодо підвищення рівня наповненості сайтів РДА інформацією про наявний туристично-рекреаційний потенціал на відповідній території, заходи з розвитку туризму та рекреації, які відбуваються, а також цікаві події, які сприятимуть збільшенню туристичних потоків у різноманітні туристичні куточки нашої області.

На цей час більшість районних державних адміністрацій врахували отримані вказівки та рекомендації і провели роботу з оновлення інформаційної наповненості про туристичний та рекреаційний потенціал своїх он-лайн ресурсів.