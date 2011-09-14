На Львівщині виступить хор «Черемош» з Австралії

Львів. 14 вересня. УНІАН. З 17 вересня в Україні розпочинає концертний тур український хор “Черемош” з міста Мельбурн (Австралія). Про це повідомив начальник управління культури Львівської облдержадміністрації Сергій Бурко.

У програмі перебування колективу передбачені виступи на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Черкащині та місті Києві.

Хор “Черемош” перебуватиме у Львівській області 17-19 вересня, 22-25 вересня та 28-29 вересня.

Так, 22 вересня о 19.00 колектив презентуватиме свою концертну програму на сцені Львівської обласної філармонії.

Також у церкві Святого Михаїла, 18 вересня, буде відслужена Служба Божа у супроводі цього колективу, а 25 вересня Свята Літургія у Соборі Святого Юра.

У Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича концерт колективу відбудеться 28 вересня о 19.00.