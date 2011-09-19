Мером Соснівки стала директор школи

Львів. 19 вересня. УНІАН. 18 вересня у Турківському районі Львівської області відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад, у м. Червонограді - позачергові вибори Соснівського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, депутатом Головської сільської ради Турківського району обрано Коблик Івана Петровича (позапартійний), за якого проголосували 96 % виборців.

Соснівським міським головою Червоноградської міської ради обрано Дуброву Євгенію Михайлівну, яка обиралася від політичної партії «Сильна Україна».

За інформацією ОДА, за Євгенію Дуброву проголосувало 49,9% виборців. Зазначимо, що Євгенія Дуброва є директором Червоноградської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7.

Нагадаємо, що на посаду мера балотувалися п’ятеро кандидатів: Дуброва Євгенія Михайлівна (позапартійна), Мануїл Роман Ярославович (член партії ВО “Батьківщина”), Сідь Петро Анатолійович (член ВО “Свобода”), Харчук Ірина Теодорівна (член партії “Фронт змін”), Стисько Микола Ярославович (позапартійний).