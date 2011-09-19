Цимбалюк зустрівся з єпископом Дрогобицьким Філаретом
16:49, 19 вересня 2011Львів
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Говорили про консолідацію
Львів. 19 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні зустрівся із архієпископом-митрополитом Львівським Римо-Католицької церкви Мечиславом Мокрицьким та Єпископом Дрогобицьким УПЦ Філаретом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
На зустрічі із представниками духовенства були обговорені, зокрема, питання консолідації релігійних громад та вдосконалення державно-конфесійних відносин.
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