Кошти на об’єкти до Євро-2012 виділяються вчасно, – М.Цимбалюк

Львів. 19 вересня. УНІАН. Держава вчасно виділяє необхідне фінансування на об’єкти до Євро-2012. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час виїзної наради з питань підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами губернатора, для завершення будівельних робіт потрібна консолідація зусиль усіх структур та органів влади. Також до цього процесу уже підключені і правоохоронні органи, оскільки розпочато процес підготовки до здачі об’єктів в експлуатацію.

Голова Львівської ОДА наголосив, що основне завдання, яке сьогодні стоїть перед генеральним підрядником та субпідрядниками – це благоустрій навколишньої території навколо стадіону, будівництво зменшеного кільця транспортної розв’язки тощо.

«Благоустрій потрібно облаштувати належний, щоб, як влучно було сказано сьогодні під час наради, не було смітника навколо стадіону, а тому є робота для всіх», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації наголосив, що стадіон у Львові будується надсучасними темпами, яких ще не бачила Україна, адже «якщо щось сьогодні не доробимо, то потім буде доробляти ще важче». Михайло Цимбалюк додав, що перший матч на львівській арені, проведення якого, нагадаємо, попередньо заплановане на 15 листопада, покаже, у яких місцях на стадіоні, можливо, потрібно буде допрацювати.

Окрім цього, М.Цимбалюк зазначив, що вся злітно-посадкова смуга аеропорту «Львів», термінал разом із прилеглою територією буде здана в експлуатацію – до 25 грудня 2011 року.

Фото Ігоря Сенкальського