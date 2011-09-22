Цимбалюк зустрівся з Патріархом Філаретом

Львів. 22 вересня. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет сказав: «Львівщину я відвідую щорічно, пам’ятаю події 90-х… З Божою допомогою нормалізувалися стосунки між православною і греко-католицькою громадами. З будівництвом храмів на Галичину прийшов мир. Ми хочемо, щоб такий мир був на всій Україні. Партії не можуть зробити для миру в Україні того, що може зробити церква. І для консолідації суспільства також допоможе церква».

Також Патріарх Філарет зазначив, що схвалює роботу Михайла Цимбалюка щодо збереження дерев’яних церков на Львівщині. Патріарх розповів про те, що відвідав такий храм у селі Страшевичі Старосамбірського району.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет наголосив, що саме викладання християнської етики в школах зменшило кількість злочинів на Заході порівняно зі Сходом і додав, що саме цей досвід Західної України варто перейняти на Сході.

Голова Львівської ОДА зазначив, що на нашій землі є мир і благодать й зазначив, що особливу увагу приділяє збереженню дерев’яних храмів області, в чому отримує підтримку церковних громад і священнослужителів.