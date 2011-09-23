На Олімпіаді-2012 Львівщину може представити 51 спортсмен

Львів. 23 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, як член Оргкомітету, візьме участь у засіданні Оргкомітету з підготовки збірних команд України до участі в Іграх ХХХ Олімпіади та XIV Параолімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, захід відбудеться у залі для засідань Кабінету Міністрів України.

У затверджений перелік спортсменів України – претендентів на участь в Іграх Олімпіади 2012 року (Лондон), внесено 51 представника Львівщини, серед яких до елітної групи спортсменів України належать 8 атлетів: Олександр Петрів (кульова стрільба), Катерина Палеха, Маркіян Івашко (стрільба злука), Олександр Усік (бокс), Ігор Шимечко (важка атлетика), Олександра Когут, Андрій Стаднік (вільна боротьба), Яна Шемякіна (фехтування).

Загалом у цьому переліку львів’яни представлені в 12 видах спорту: кульова стрільба, легка атлетика, стрільба з лука, бокс, важка атлетика, дзюдо, художня гімнастика, боротьба вільна, веслування на байдарках і каное, фехтування, теніс настільний, футбол.

До участі у Параолімпійських Іграх 2012 року веде підготовку 21 спортсмен системи «Інваспорту» Львівщини, які вже вибороли 14 ліцензій на участь у Параолімпійських іграх.

Довідково.Ігри ХХХ Олімпіади в Лондоні – як наймасштабніше світове спортивне свято – відбудуться з 27 липня до 12 серпня 2012 року. XIV літні Параолімпійські ігри відбудуться у період з 29 серпня до 9 вересня 2012 року.