На Львівщині відзначатимуть уродини Маркіяна Шашкевича

Львів. 23 вересня. УНІАН. 25 вересня у селі Деревня Жовківського району відбудуться святкування з нагоди 200-річчя від дня народження о. Маркіяна Шашкевича - священика, просвітителя, автора першої книжки українською мовою “Русалка Дністровая”, який деякий час проживав у с. Деревні Жовківського району.

Про це повідомив начальник управління культури Львівської ОДА Сергій Бурко.

Святкування розпочнуться із Святкової Літургії у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та відкриття меморіальної таблиці Маркіянові Шашкевичу.

Також у парку села Деревня відбудеться концерт аматорських колективів Жовківського району та виступ артистів Львівської обласної філармонії – Оксани Гриб та народного артиста України Мар’яна Шуневича.

Початок святкувань з нагоди 200-річчя о. Маркіяна Шашкевича о 12:00.